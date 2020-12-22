شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الخطيب من أهم لاعبى مصر.. وقفشة أفضل من عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، من أهم اللاعبين الذين مروا بتاريخ الكرة المصرية، وعلاقتنا جيدة ونتقابل كثيرا.

وقال خالد الغندور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس إدارة الأهلى باستثناء الكابتن الخطيب ساندنى فى مرض بنتى، ومحمود الخطيب أحد أهم لاعبى كرة القدم فى تاريخ مصر وصديق أقارب زوجتى، لذلك نتقابل كثيرا".

وأضاف الغندور: لاعبو الزمالك الحاليون أفضل من لاعبى الأهلى، ويمتلكون إمكانيات فردية كبيرة، ولكن الأهلى يتفوق باللعب الجماعى مع امتلاكه لعناصر مهمة فى بعض الأماكن".

وتابع الغندور: "محمد الشناوى هو الحارس الأول للمنتخب باللعب الدولى والمستوى الثابت والتطور ومعاه محمد أبو جبل الذى لم يحصل على فرصته مع المنتخب مثل الشناوى، وبداية الشناوى مع الأهلى كانت بها أخطاء كثيرة ويحسب له التطور الذى وصله لهذه المكانة".

وأوضح الغندور: مروان محسن مهاجم مميز وما يحدث حاليا له هى ضغوط نفسية رهيبة فقط لكنه مهم جدا، ولكن مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر واللى يقول غير كدة لا يفهم كورة، ويليه حسام حسن مع سموحة".

وأوضح الغنجور: "عبدالله السعيد كإمكانيات لا يقارن بأحد ولن مستواه حاليا فى تراجع ومحمد مجدى قفشة حاليا أفضل منه لأنه من الصعب أنه يفقد الكرة أو يخرج باص خطأ ويتميز بالتسديدات المتقنة، ويدخل معاهم يوسف أوباما".