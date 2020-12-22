شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: اتجاه لزيادة راتب ساسى وأخطرنا مصطفى محمد بتأجيل الإحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن هناك اتجاه لزيادة راتب لدولي التونسي فرجاني ساسي بعد تعديل عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عصام سالم، " ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قى تمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر".

أكد رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفارس الأبيض يحتاج إلى خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة مضيفا:" يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".

تابع سالم: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو" مختتما :" لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".

تواجد مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء اليوم، الاثنين، بعدما عاد إلى القاهرة منذ ساعات من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

وينتظر وكيل ساسى تواصل مسئولى الزمالك معه فى الساعات المقبلة لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه، بعدما أكد اللاعب رغبته فى البقاء داخل قلعة ميت عقبة من خلال وكيل أعماله الذى عاد إلى القاهرة بعد سفره لتونس فى الفترة الماضية لإنهاء ذلك الملف.

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.