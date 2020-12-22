شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لست عضوا فى الزمالك واتظلمت فى مشوارى الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، خسرت الكثير من الناس؛ بسبب آرائى وانتمائى لنادى الزمالك، ولكنى لست عضوا فى النادى لعدم رغبتى فى التواجد فى مجلس إدارة الزمالك.

وأضاف خالد الغندور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لست عضوا في نادى الزمالك؛ لأن ليس من أحلامى التواجد في عضوية مجلس إدارة الزمالك، وكنت شايف نفسى مدرب كبير وعينى حلوة على اللاعبين وأنا أول من قلت على أشرف بن شرقى أنه صفقة القرن".

وتابع الغندور: "خسرت الكثير من الناس بسبب آرائى في بداية مشوارى بالإعلام والسوشيال ميديا بتولع الدنيا ممكن تكون بتقول كلام عادى وتلاقيها مولعة الدنيا، وأحيانا بتقول كلام ميكونش قصدك حاجة وتتاخد على محمل آخر".

وأوضح خالد الغندور: "لا أنكر فضل الزمالك على ورحلت عن الزمالك بسبب صراع انتخابى بين كمال درويش ومرتضى منصور، وبعد الرحيل عن الزمالك فكرت في الاعتزال ووقّعت لحد يناير من غير لعب، وبعديها كلمنى فاروق جعفر الرجوع مرة أخرى للملاعب في نادى الترسانة، ووافقت علشان كابتن فاروق، وبعد التوقيع بأسبوع فاروق جعفر ساب الترسانة وراح المصرى، واتكلمت معاهم وتعرضت للعديد من المواقف السيئة مع الترسانة، ولو عاد بى الزمان لن أنتقل إلى الترسانة".

وتابع الغندور: "ظلمت نفسى وأتظلمت فى مشوارى بالكرة، لأنى لو كنت مركز في الكرة كنت لعبت في أفضل الأندية، الكرة أيامنا متأكلش عيش لان أول عقد بيتعمل واحنا عندنا 26 سنة وقبل ذلك كنا بنلعب ببلاش عكس اليومين دول اللى الناس بتاخد 15 مليون جنيه، وأحمد الكأس من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر وكان يستطيع اللعب في أفضل نادى في العالم".

وعن هجوم جماهير الأهلى، قال الغندور: "بصفتى لاعب فى الزمالك وأول إعلامى محسوب على الزمالك فكان لازم جمهور الأهلى يكون ضدى للدفاع عن قضايا الزمالك ولما ظهرت السوشيال زاد الهجوم، أحيانا لا أفهم سر الهجوم الذى أتعرض له على السوشيال ميديا، ووجهة نظرى أن الزمالك يتعرض للظلم، وآخرها في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر، وفكرة الدفاع عن ناديك في الحق مش عيب".