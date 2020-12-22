شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: محمد صلاح رفض الأهلى والزمالك والحظ لم يحالف طاهر فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن محمد صلاح نجم ليفربول رفض الانتقال لأحد القطبين قبل سفره لفريق بازل السويسرى، مضيفا أن مو رفض الأهلى والزمالك، وتمسك بالتواجد فى المقاولون العرب داخل مصر أو الاحتراف الخارجى، وهو لاعب ذكى يعرف أنه من الصعب التفريط فيه حال لعبه بقميص أحدهما.

وأضاف المشرف على فريق المقاولون العرب، فى تصريحات تلفزيونية، قائلا حال وصول عرض احتراف لأى لاعب فى الفريق فإننا نساعده ولا نقف فى طريقه، ودون المبالغة فى الماديات، ونمنحه فرصة، على عكس القطبين لن يفعل أحدهما ذلك بسهولة.

وعن احتراف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى الحالى والذئاب السابق، قال: "دعمناه فى البداية بالموافقة على العرض الفرنسى ولكن ظروفه لم تساعده وأصيب، وتلقى العلاج فى ألمانيا، وعاد للفريق ولكن ظروف الإصابة وكورونا عطلت انتقاله إلى الأهلي".

وتابع فى تصريحاته: "طوينا صفحة وادى دجلة، لدينا محطات قوية أمام النجم الساحلى الذى لديه تاريخ أفريقى كبير، ونفس الحال فإن المقاولون له تاريخ كبير فى إفريقيا وسيكون الجهد الفيصل فى نتيجة الغد أمام بطل تونس.

وأضاف: أن التونسى سيف الدين الجزيرى مصاب بفيروس كورونا لكنه بخير، ولا صحة للحديث عن تدهور حالته الصحية، وتحدثنا معه وهو بخير، وعماد النحاس وجميع الجهاز الفنى والطبى والإدارى بخير بعد إجراء المسحة اليوم وكانت سلبية، مؤكدا أن الفريق لديه 6 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال عادل: "لدينا 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا وهم محمد سمير، الشيمى، داوودا، الجزيرى، باسم على، هيثم جوينى مؤكدا أن مسحة العربى تحولت لسلبية.

وواصل المشرف على فريق المقاولون العرب، حديثه قائلا: عماد النحاس، مدرب الذئاب، يريد تعويض ما حدث أمام النجم الساحلى عام 2007، وطموحنا الوصول إلى نهائى الكونفدرالية، المقاولون له تاريخ وباع فى أفريقيا من قبل النجم الساحلي.

وأضاف عادل، عماد النحاس وجميع الجهاز الفنى والطبى والإدارى بخير بعد إجراء المسحة اليوم وكانت سلبية، مضيفا التونسى سيف الدين الجزيرى مصاب بفيروس كورونا لكنه بخير، ولا صحة للحديث عن تدهور حالته الصحية، وتحدثنا معه وهو بخير، مؤكدا أن الفريق لديه 6 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وتابع عادل: "لدينا 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا وهم محمد سمير، الشيمى، داوودا، الجزيرى، باسم على، هيثم جوينى، مؤكدا أن مسحة العربى تحولت لسلبية.

ويختتم المقاولون تدريباته اليوم لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويؤدى مرانه على الملعب الفرعى.