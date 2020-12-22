شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: الفوز على الإسماعيلى مستحق وطالبنا اللاعبين بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو المجد مصطفى، مدرب فريق الجونة، أن فريقه استحق الفوز على الإسماعيلى فى مواجهتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى العام الممتاز، حيث تغلب الفريق الساحلى على الدروايش بهدفين لهدف بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مستحق.

قال أبوالمجد خلال تصريحات تلفزيونية: "كنا نستحق الفوز فى أول مباراتين ولكن المكافأة كانت اليوم أمام الإسماعيلى، مضيفا: "كنا على ثقة بتحقيق الفوز رغم تأخرنا أمام الإسماعيلى وضياع ركلة جزاء لنا".

واختتم: "لعبنا بتسرع كبير فى بداية المباراة ولهذا طالبنا اللاعبين بالهدوء واللعب على الأطراف، وكانوا على قدر المسئولية".

فى نفس السياق وضمن توابع الهزيمة قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وخسر الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة فى الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري. سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من أرى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.

ضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.