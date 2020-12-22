شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: موسيمانى لم يطلب طبيبا أجنبيا وسيجرى مسحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى إن أسرة المدرب تعافت تمامًا من الفيروس، ومن المنتظر أن يخضع موسيمانى لمسحة طبية جديدة اليوم الثلاثاء، متوقعًا أن يتعافى المدير الفنى من الإصابة فى أقرب وقت.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، أن موسيمانى يتمتع بصحة جيدة، ويتلقى علاج لرفع كفاءة الجهاز المناعى، إلا أن المسحة الأخيرة التى خضع لها أثبتت استمرار إيجابية عينته، لذلك يستمر فى العزل لحين التأكد من شفائه.

وتحدث محمد شوقى عن رغبة موسيمانى فى التعاقد مع طبيب أجنبى للفريق، بعد رحيل الدكتور خالد محمود، مؤكدًا أن موسيمانى لم يطلب التعاقد مع طبيب أجنبى، وأن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم الدكتور بعد عودة بعثة الفريق من النيجر.

ويحل نادى الأهلى ضيفا ثقيلا على سونيديب بطل النيجر على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك فى إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في بداية مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج بها الموسم الماضى على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا

ويلتقى الأهلى مع سونيديب، بطل النيجر، في الرابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في المباراة المقرر إذاعتها على قناة بين سبورت.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من لاعب في مقدمة الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة للإصابة بكورونا، بالإضافة إلى وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايى وناصر ماهر ومروان محسن للإصابة.

موعد مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا

ولعب الأهلي حتى الآن مباراتين هذا الموسم على صعيد الدوري تمكن من الفوز في كليهما، الأولى على مصر للمقاصة والثانية والأخيرة أمام غزل المحلة.

ويسعى المارد الأحمر لاستمرار هيمنته على القارة السمراء، بعد أن حقق لقب النسخة الماضية منذ أسابيع قليلة بالفوز على الزمالك في النهائي، ولكن المفاجآت تظل واردة خصوصًا أن الخصم مجهول إلى حد كبير.