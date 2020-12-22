شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: لم أوفق فى الزمالك.. وعلى ماهر يعرف إمكانياتى جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد عنتر، لاعب المصرى البورسعيدى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، قائلا: "لم أوفق فى مسيرتى مع الزمالك، واخترت الانضمام للمصرى لوجود على ماهر على رأس الجهاز الفنى للفريق، فهو يعرف إمكانياتى جيدا منذ أن كان مدربى بصفوف الأسيوطى".

وأضاف عنتر فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضت للسب والقذف من بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية ولا أريد أن أجزم أن هذه الصفحات تنتمى لجماهير الزمالك وأحب جماهير الزمالك جيدا، وأتمنى أن أنال رضا جماهير المصرى فى الفترة القادمة وسأبذل قصارى جهدى مع الفريق البورسعيدى".

أكد عنتر أن الصربى ميتشو والفرنسى كارتيرون مدربى الزمالك السابقين أشادوا بإمكانياته الفنية خلال فترته مع الزمالك متابعا: "ميتشو وكارتيرون أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهما خلال فترتى مع الزمالك وكنت أبذل مجهودا خرافيا فى التدريبات لكى أحصل على فرصة".

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 84 بهذه النتيجة صعد فريق المصرى البورسعيدى إلى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط فى المركز الثالث.