شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: ريكاردو لم يكن الأنسب للإسماعيلى وبلاش فكرة ابن النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أنه سعيد بقرار تغيير البرازيلي ريكاردو من بدرى، فهو لم يكن الأنسب للدراويش.

قال حسنى عبد ربه في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حزين ومبسوط في نفس الوقت على مستوى الإسماعيلى، وكنت أتمنى أن يبدأ الإسماعيلى بشكل وحش لأن الإسماعيلى لم يتم إعداده للموسم الجديد لم يتم بالطريقة الصحيحة ويتم التغيير من بدرى".

وأضاف القيصر: "بداية الإسماعيلى سيئة جدا في الموسم الحالي، وسعيد بالتغيير الحالي في الإسماعيلى كى يعود الدراويش لمكانته، والإسماعيلى يضم لاعبين مميزين والفريق يحتاج مديرا فنيا مصريا قادر على إعادة الفريق ويكون قوى ويقدر يحكم اللاعبين وبلاش موضوع ابن النادى دى لأن الإسماعيلى يحتاج مدرب قوى صاحب شخصية".

وتابع نجم الإسماعيلى: "طلعت يوسف مدرب مميز وصاحب شخصية، واللاعبون الحاليون لا يستطيعوا تحقيق طموحات الدراويش ولكن هناك لاعبين على قدر المستوى ولكن مش كلهم".

وأضاف حسنى عبد ربه: "كنت سعيد برؤية محمد صبحى في قيادة الإسماعيلى، وبيصعب عليا نادى الإسماعيلى وما وصل إليه ومش لازم ننافس على الهبوط علشان نتحرك ولازم نلحق نفسنا من بدرى ونعدل المسار".