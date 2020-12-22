مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة إنبى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة إنبى وغزل المحلة

تقام مباراة إنبى وغزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى وسجل هدف وتلقت شباكه هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

موعد مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة

تقام مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من انبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبيه بهدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر بدون رصيد حيث لعب مباراتين خسرهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.