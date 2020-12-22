شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: هدف قفشة يعنى الكثير لـ70 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، أن هدف محمد مجدى قفشة يعنى الكثير لـ70 مليون أهلاوى، موضحا لجماهير الكرة فى بلاده بجنوب أفريقيا، نعم لقد رأيت أهدافا أفضل من هدف قفشة خلال العقد الأخير، لكن ذلك الهدف كان يعنى الكثير لـ70 مليون شخص، دربى القاهرة تلك المرة كان أكثر خصوصية منذ عام 1907.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" جاء فيها، "إلى الجمهور فى جنوب أفريقيا، نعم لقد رأيت أهدافا أفضل من هدف أفشة خلال العقد الأخير، لكن ذلك الهدف كان يعني الكثير لـ70 مليون شخص، ديربى القاهرة تلك المرة كان أكثر خصوصية منذ عام 1907، تلك الكأس استعصت على النادى منذ عهد أبو تريكة، خوض 3 نهائيات دون الفوز بالكأس؟ جمهور الأهلي سيخبركم بالكثير".

وأبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادى الأهلي، سعادته بحصول هدف محمد مجدي قفشة، الذى سجله فى مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على أجمل هدف فى البطولة، بعد الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث نشر موسيماني تغريدة سابقة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها، "هدف كبير جدًا.. هدف هذا العقد، لقد ركضت له بسرعة عند راية الركنية، فهو صنع التاريخ .. ما زلت أشعر بقشعريرة أثناء مشاهدة هذا الهدف الذى سُجل فى الوقت المناسب، لم يكن أمامنا سوى مهمة واحدة للقيام بها في ذلك اليوم بدون أعذار.. شكرًا لقفشة والفريق والأمة الحمراء".

وحصل هدف قفشة على لقب أجمل هدف فى الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا "2019-2020".

من جهته أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه عن رحلة الفريق للنيجر؛ بسبب فيروس كورونا، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "موسيمانى حالته الصحية كويسة ولكن من الصعب أن يسافر معنا للنيجر سوف نغادر بدونه وسيدير المباراة كيفن جونسون وبعد العودة سوف يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من المباريات المقبلة".

ويضيف مدير الكرة بالأهلى: "حققنا بداية مرضية فى الدوري ولكن المشوار لا يزال طويلا فهى بطولة النفس الطويل التى تحتاج للصبر، ونمر من خلالها بمراحل مختلفة ".

وأكد مسئولو النادي الأهلي تحسن الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد إصابته مؤخرا هو وأسرته بفيروس كورونا، ما استدعى حجزهم فى أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق الذى يقيمون فيه استمرار وجودهم بعد إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن بيتسو موسيماني وضع خطة مواجهة المحلة وناقش تشكيل اللقاء مع مساعده جونسون بالموبايل، على مدار الأمس، رغم استمرار معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص موسيماني على مشاهدة لقاء الأهلي غزل المحلة إلا أنه لم يتدخل فى إدارة المباراة أثناء لعبها وترك المسئولية لمساعده كيفن جونسون.