شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رفعت مديرا تنفيذيا لمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تعيين الدكتور محمد رفعت فى منصب المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة، بناء على تعليمات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلفا للراحل سمير عبد ربه نجم الاهلى السابق، والذى وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض.

وسبق لمحمد رفعت تولى منصب المدير التنفيذى السابق للجنة الأندية باتحاد كرة القدم، وكان يترأس اللجنة وقتها مرتضى منصور وأيضا نائب المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة، كما يعمل دكتور بكلية التربية الرياضية.

فى سياق متصل التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منذ أيام، مجالس أمناء مراكز شباب الجزيرة والمدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ونادى النادى.. يأتى اللقاء فى ضوء الاهتمام بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية وكافة المستجدات والأعمال الإنشائية والتطويرية بها، قال وزير الرياضة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البُعد الاقتصادى والاجتماعى، موضحًا أن القيادة السياسية قد وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصرى.