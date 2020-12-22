شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشاطئية: عودتنا لمصر تحتاج تدخلا عاجلا من وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود رفاعى، طبيب منتخب مصر للكرة الشاطئية، أن هناك ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، من ضمن بعثة المنتخب المتواجدة حاليًا فى السعودية لإقامة معسكر مغلق، استعدادًا لبطولة كأس القارات بدبى فى فبراير المقبل، ونهائيات كأس الأمم الأفريقية فى السنغال فى شهر مايو القادم، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للثلاثى المصاب مستقرة.

وأضاف طبيب منتخب الشاطئية، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" أن حظر الطيران فى السعودية سيستمر فترة طويلة، وعودة بعثة منتخب الشاطئية إلى مصر يحتاج إلى إجراءات عاجلة، وتدخل من اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة.

وتقيم البعثة بمدينة ينبع، حيث تخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودى بناءً على الدعوة من الاتحاد السعودى لكرة القدم وكان من المقرر أن تعود يوم 25 ديسمبر، وتتواجد البعثة فى السعودية دون رئيس، نظرًا لكون سحر عبد الحق كانت من المفترض أن تكون رئيسة البعثة، قبل رحيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

أضاف رفاعى، إنه تم التواصل مع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، للتنسيق من أجل العودة إلى مصر، إلا أنه لا يوجد جديد فى الأمر حتى الآن.

وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى وعبدالعزيز صباح ومصطفى سمير ومحمد عبدالنبى ومصطفى على والحسينى طه وأحمد إسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفى أحمد وعبد الرحمن حسن ومحمود ماهر.

ويقود الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفى لطفى "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمى "مدرب" وأحمد أبو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمى" والدكتور محمود رفاعى "طبيب" وعباس حسانين "أخصائى علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسئول مهمات".