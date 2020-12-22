شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يدك القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعاد الهلال عافيته بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت الأهداف الهلالية الثلاثة عن طريق بافيتيمبي قوميز (من ركلة جزاء، د: 14)، وأندريه كاريلو (د: 23)، وسالم الدوسري (د: 48)، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق ستانلي أوهاويتشي (د: 57)، وبهذه النتيجة انفرد الهلال بصدارة الدوري برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 13 في المركز السابع.

وفي بريدة ألحق فريق التعاون هزيمة قاسية بضيفه الشباب برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وجاءت أهداف التعاون عن طريق أياغو سانتوس (د: 41)، وساندرو مانويل (د: 65)، وليندر تاوامبا (من ركلة جزاء د: 75)، ومالك العبدالمنعم (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يصل التعاون للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع، فيما بقي الشباب على النقطة 15 في المركز الثالث.

وتخطى فريق النصر مضيفه الباطن بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، وصام مهاجمو الفريقين عن التسجيل حتى آخر 10 دقائق من عمر المباراة؛ إذ أحرز خالد الغنام الهدف الأول للنصر (د: 85)، ثم أضاف زميله نور الدن امرابط الهدف الثاني (من ركلة جزاء د: 90+1)، وقلص النتيجة مهاجم الباطن فابيو ابرو (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة السابعة وفي المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11 في المركز السابع.

فيما خرج الرائد بنقطة ثمينة من أمام مضيفه الاتحاد، ليوقف مسلسل الخسائر التي تلقاها في الجولات الـ3 الأخيرة، بعد أن تعادلا سلبياً في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إذ شهد اللقاء تحفظا دفاعيا من الرائد، وسط لعب سلبي من الاتحاد الذي بدأ مدربه بتشكيلة غريبة، وزادت غرابة بإشراكه اللاعب حمد آل منصور بديلاً عن المصاب غاري رودريغيز، محتفظاً بالثنائي رومارينهو وفهد المولد على مقاعد الاحتياط، إذ شكلا خطورة على مرمى الرائد بعد مشاركتهما في الثلث الأخير من اللقاء، لا سيما رومارينهو الذي وقف القائم لأخطر هجمة اتحادية له، وبعد 4 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم محمد القرني نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، ليصل الاتحاد للنقطة 14 ويتراجع للمركز الخامس، فيما وصل الرائد للنقطة 11 في المركز العاشر.