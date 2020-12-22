شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يعتمد 3 بطولات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أمس (الإثنين)، اجتماع مجلس الاتحاد الثاني والسبعين عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية، وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، إضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.

واتخذ مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم القرارات الآتية:

إقامة مسابقات لكرة القدم الشاطئية وكرة قدم الصالات ولكرة القدم النسائية ضمن روزنامة مسابقات الاتحاد العربي للعام القادم 2021، وتنظيم مسابقة المنتخبات العربية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال عام 2021 القادم، على أن تحدد اللجنة المنظمة المواعيد المناسبة لها، وتفويض اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد مع الأمانة العامة بدراسة آلية تنفيذ وإقامة مسابقة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة 2021.

وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره لكافة أعضاء مجلس الاتحاد ولرؤساء وأعضاء اللجان والأمانة العامة بالاتحاد على العمل الذي قدم خلال عام 2020، بينما قدم نيابةً عن مجلس الاتحاد التهنئة للأندية العربية الفائزة ببطولات قارية لعام 2020، وهما نادي الأهلي المصري الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ونادي نهضة بركان المغربي الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأندية العربية في مختلف بطولات عام 2021 القادم.