شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الملك لسباق القدرة والتحمل.. في 4 ديسمبر 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية إعادة جدولة موعد انطلاقة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) إلى تاريخ 4 ديسمبر2021 والذي كان من المقرر أن يقام الشهر القادم في العلا. ويأتي هذا التأجيل كإجراء احترازي بسبب مخاطر فايروس كورونا والتزاما بتعليمات وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية، والتي تمنع الحضور الجماهيري في العديد من الفعاليات الرياضية ، وعليه كان التأجيل حرصا على المحافظة على الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت به النسخ السابقة من سباق القدرة، وحرصا من هيئة العلا واتحاد الفروسية على المشاركة الآمنة للفرسان في السباق.

وكانت الهيئة والاتحاد أعلنا النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، حيث تستند الشراكة بين الطرفين إلى تاريخ الفروسية وركوب الخيل في العلا، والذي يمتد لآلاف السنين، حيث تبرز الخيول في الفن الصخري والنقوش على الأحجار في جبل عكمة وجبل العقرة في العلا بأشكال وأساليب فنية مختلفة.

وساهمت الشراكة بين الهيئة واتحاد الفروسية في استضافة نسختين من كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، والذي يعد أحد أبرز سباقات التحمل على مستوى العالم، وستشهد النسخة القادمة من السباق مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من المملكة والعالم سيصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، ما يسلط الضوء على النمو المستمر لرياضة الفروسية في العلا. وتسهم هذه الجهود في تعزيز اقتصاد العلا بشكل مستدام من خلال الفرص الاقتصادية الواعدة للمجتمع المحلي، كما يتماشى نمو رياضة الفروسية في العلا أيضًا مع التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتنمية وتطوير الرياضة على مستوى المحافظة، بالإضافة لترويج العروض السياحية من خلال رياضات المغامرة.