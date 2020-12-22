شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات إدارية منتظرة في الأهلي.. حلواني مشرفاً على الفئات السنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن إدارة النادي الأهلي تعمل على إجراء تغييرات عدة في الهيكل الإداري للنادي بحثاً عن إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة التوازن على كافة الأصعدة، وأفادت المصادر إلى أن أول التغييرات المنتظرة ستتمثل في تعيين عضو مجلس الإدارة الحالي والرئيس التنفيذي السابق طريف حلواني في منصب المشرف على الفئات السنية لكرة القدم بالنادي. وكان مجلس إدارة النادي اجتمع أمس الأول بعدد من رجالات الأهلي تلبية لدعوة المحامي خالد أبو راشد عضو الجمعية العمومية، وبيّن رئيس النادي عبدالإله مؤمنة خلال الاجتماع صعوبة الوضع المالي في النادي والمعاناة الكبيرة التي يمر بها مجلس الإدارة، مطالباً بوقفة جادة من كافة الأهلاويين مع ناديهم.



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