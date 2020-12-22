شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة رديف الجوهرة بـ«1100 لوكس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نجحت وزارة الرياضة في وقت قياسي بتجهيز كافة المتطلبات المتعلقة بالملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة من أجل احتضان المباريات الرسمية على مستوى كافة البطولات، وكان التحدي الأكبر في رفع كفاءة الإضاءة لأعمدة الإنارة لتصل قوة الإضاءة إلى أكثر من 1100 لوكس خلال فترة لاتتجاوز 3 أسابيع، وتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجها الملعب، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الرياضة على العمل على تطوير المنشآت الرياضية للأفضل واكتمال جاهزيتها لخوض المناسبات الرياضية. هذا واحتضن الملعب الرديف بالجوهرة بجدة مباراة الأهلي والعين يوم (الخميس) الماضي ضمن دور الـ16 في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، كما ستقام على الملعب نفسه أيضاً مباراة الأهلي أمام الفتح اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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