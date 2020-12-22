شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة رديف الجوهرة بـ«1100 لوكس» والان مع التفاصيل
هذا واحتضن الملعب الرديف بالجوهرة بجدة مباراة الأهلي والعين يوم (الخميس) الماضي ضمن دور الـ16 في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، كما ستقام على الملعب نفسه أيضاً مباراة الأهلي أمام الفتح اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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