شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يربح «ديربي الوردتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سكوت ماكتوميناي وبرونو فرنانديز هدفين لكل منهما ليسحق مانشستر يونايتد منافسه ليدز يونايتد 6-2 في أولد ترافورد ويتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى يونايتد 26 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتأخر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويتبقى مباراة واحدة مؤجلة ليونايتد.

وقدم يونايتد في «ديربي الوردتين» أفضل مبارياته هذا الموسم وتعامل ببراعة مع أسلوب ليدز في الضغط المتواصل والمتقدم، عن طريق التمريرات السريعة.

ولم يكن بوسع أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد إخفاء تصور سيناريو حضور المشجعين. وقال المدرب النرويجي: «مجرد تخيل وجود 75 ألف مشجع. لقد كان هذا الأداء من بين الأفضل في التاريخ في مواجهات ليدز».

وأضاف: «كان يجب أن نملك الفرصة بالركض كثيراً مثل المنافس وهذا هو التحدي. كان يمكن أن تنتهي المباراة 12-4، ولقد كانت من بين هذه النوعية من المباريات».

ولم يسجل يونايتد أكثر من خمسة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الممتاز منذ انتصاره 8-2 على أرسنال في أغسطس/آب 2011.