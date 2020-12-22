الـذيـد يتـوج أبطـال الرمـايـة الهـوائيـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الذيد الرياضي في مقره منافسات بطولة اليوم الوطني ال49 للرماية الهوائية ال13، التي أقيمت بإشراف اتحاد الرماية، وشملت فئتي البندقية والمسدس.

حضر فعاليات ختام البطولة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وسالم الرفيسا عضو مجلس الإدارة بنادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد، وسالم الجاري المدير الإداري لنادي الذيد.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز أمين مثنى المنصوري بالمركز الأول في منافسات مسدس 10 م عن فئة العموم، وحل ثانياً أحمد عبد الله الأميري، وثالثاً غاية سهيل السهلي، ورابعاً محمد حسن آل علي، وخامساً عثمان علي البلوشي.

أما في مسابقة البندقية 10 م عموم فقد فاز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد بالمركز الأول، وسهيلة إمام الدين من نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الثاني، ثم أحمد حسن الحفيتي (نادي الذيد )، ومصبح جمعة الطنيجي (نادي الذيد) وحسن إبراهيم الياسي.

وشهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة للبطولة التي ضمت علي عبد الله بن نومه الكتبي رئيس اللجنة المنظمة، وحسن محسن حسن ومعمر عماد العلاف وراشد مرخان (حكام) وأحمد زكي العبودي سكرتير البطولة.

وأشاد سالم محمد بن هويدن بنجاح البطولة والتي يحرص النادي على تنظيمها سنوياً بالتعاون مع اتحاد الرماية.