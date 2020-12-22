شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة آندورو للدراجات الجبلية تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن مركز الفجيرة للمغامرات ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة آندورو للدراجات الجبلية، والتي ستقام على مضمار الطويين الجبلي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك يوم الجمعة المقبل بمشاركة أكثر من 250 دراجاً ودراجة من مختلف الجنسيات حول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بفندق رويال إم بالفجيرة بحضور سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وديفيد تشارلون رئيس لجنة التحكيم.

وقدم المعمري الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الفجيرة وولي عهده على الاهتمام والرعاية الكريمة والدعم المتواصل للحركة الرياضية، مما أعطى الفجيرة زخماً وقوة في مجال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية، معرباً عن سعادته بأن تكون الفجيرة المدينة الأولى عربياً وآسيوياً التي تحظى باستضافة هذا النوع من السباقات، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة والبطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي خلق جيل مميز للمستقبل من مرتادي المغامرات وسباقات الدراجات فضلاً عن الترويج السياحي والتعريف بالطبيعة الخلابة التي تحظى بها إمارة الفجيرة .

وأكد أن هناك عدداً من الدراسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة عبر إدراج العديد من الرياضات ذات طابع التحدي بالإضافة إلى إنشاء عدد من المراكز التدريبية على مستوى الإمارة سعياً وراء تأهيل أبطال في مختلف الألعاب الفردية.

من جانبه، أكد علي قاسم دعم مؤسسة الموارد الطبيعية لكل الفعاليات والبطولات التي من شأنها الترويج للإمارة والدولة بصفة عامة، فضلاً عن التعريف بتراث وحضارة الفجيرة والمنطقة الشرقية ذات الطبيعة الخلابة.