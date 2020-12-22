شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لسباقات الهجن» يعقد اجتماعه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن، أمس الاثنين، بمدينة الذيد، اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد علي سيف الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، ومطر محمد محيان الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، وخليفة سعيد راشد الكتبي، ومهير علي الخرم الكتبي، ومهير عتيق بالرشيد الكتبي.

تقدم مطر بن هويدن بالشكر والعرفان للثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كما شكر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن للمحافظة على الموروث الثقافي.

وأشاد عيسى هلال الحزامي بالدور الرائد الذي يقوم به نادي الشارقة لسباقات الهجن.