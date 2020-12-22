فان دام عن بيج رامي: يشبهه بـ"الرجل الأخضر"

عبر النجم العالمي فان دام، عن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا وذلك من خلال رسالة صوتية حصل "اليوم السابع" على نسخة منها وهي الرسالة التي أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلباني، يبدي فيها إعجابه بالمصري بيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.

وفي السياق ذاته قام فان دام بتهنئة بيج رامي علي صفحة البطل المصري حيث كتب له تهنئة بمناسبة الفوز مؤكدًا أنه يستحقها واصفًا رامي بالأخ.

وعبر لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، عن سعادته بلقبه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، حيث نشر فيديو خلال لحظة تتويجه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هذا النصر لنا".

وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أولمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيج رامى"، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.