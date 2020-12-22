الغندور: الزمالك يتعرض للظلم.. لا أسبب احتقانا.. ومصطفى محمد الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مقارنة مصطفى محمد مهاجم الفريق بمروان محسن نظيره في الأهلي، مشيرًا إلى الفريق الأبيض أفضل من منافسه الأحمر في الوقت الحالي.

وقال الغندور، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء: "كنت أرى نفسي أن أصبح مدربا كبيرا خاصةً أن لدي رؤية جيدة للاعبين، أنا أول مَن قلت أن المغربي أشرف بنشرقي صفقة قرن للزمالك".

وأضاف: "لست عضوا في نادي الزمالك وليس من أحلامي التواجد في عضوية مجلس الإدارة، ورحلت عن الزمالك بسبب صراع انتخابي بين مرتضى منصور وكمال درويش".

وأكمل: "فاروق جعفر طلب ضمي للترسانة وقال لي إنه سيجعلني أفضل لاعب كرة في مصر ووافقت بسببه، لكني فوجئت برحيله إلى المصري بعدما حصل على عقد أعلى هناك واضطررت للاستمرار رغما عني بعد توقيعي للنادي".

وأوضح: "انتقلت إلى الترسانة حين رحل محمد أبو تريكة عن النادي، وتعرضت لمواقف غريبة خلال تواجدي مع الفريق، ولو عاد بي الزمن لرفضت الانضمام للنادي".

وتابع: "كنت أفضل لاعب في مصر عامي 1993 و1994 وتواجدت ضمن أفضل اللاعبين في إفريقيا من مجلة فرانس فوتبول بسبب الموهبة التي منحها الله لي، لكني ظلمت نفسي وتعرضت للظلم".

وعن آرائه الإعلامية، أكد الغندور: "لا أتسبب في احتقان كما يتردد، وجهة نظري أن الزمالك يتعرض للظلم، رأيت أن هناك حالات لا يتم إعادتها في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر، فكرة الدفاع عن ناديك في الحق ليس عيبا".

وأضاف: "إذا تحدثت عن الدواعي الأمنية يتم اتهامي بإثارة التعصب، أتفق في ذلك، لكن في العام الماضي عندما أصدر الأهلي بيانا يرفض فيه قرار الأمن بشأن مباراة الزمالك، هل بذلك يزيد الأهلي التعصب؟".

وعن الجيل الأفضل بين الزمالك والأهلي في الوقت الحالي، أكد الغندور: "الزمالك يملك قائمة أفضل من الأهلي، الأهلي يلعب بشكل جماعي، لكن الزمالك كمجموعة مهارية يمتلك فريقا أفضل ويملك مَن هم يستطيعون صناعة الفارق".

وأوضح: "محمد الشناوي حارس الأهلي هو الحارس الأول لمنتخب مصر، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لا يقل عنه لو حصل على فرصته مع المنتخب".

وواصل: "الشناوي لم يكن له وجود عندما كان في بتروجيت، وعندما جاء إلى الأهلي كان احتياطيا وكان أداءه سيئا ويرتكب أخطاء عديدة وكان الحارس الرابع في المنتخب".

واستمر: "يُحسب للشناوي أنه نجح في تطوير نفسه واجتهد بعد حصوله على فرصة، على المستوى الفني أرى أنه ومحمد أبو جبل أفضل حارسين في مصر، لكن على أرض الواقع محمد الشناوي هو الحارس الأول لمنتخب مصر".

وأكد: "مروان محسن رأس حربة جيد، لكنه يتعرض لضغوط نفسية كبيرة، والدليل أن كل المدربين يعتمدون عليه بشكل أساسي وآخرهم بيتسو موسيماني الذي فضَّله على أليو بادجي".

وشدد: "مصطفى محمد هو المهاجم الأول في مصر، ومن يقول غير ذلك لا يفهم في كرة القدم، ولا يجوز مقارنته مع مروان محسن لأنه لا يوجد منافسة، هناك من يضع مروان محسن في مقارنة مع مصطفى محمد لأنه يلعب في الأهلي".

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلا: "يأتي خلف مصطفى محمد في الدوري المصري حسام حسن مهاجم سموحة بالمركز الثاني، وأرى أن أشرف بنشرقي أفضل لاعب بشكل عام في الدوري المصري".