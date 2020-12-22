"مش بعيد كان يبقى رئيس الأهلي".. القيعي يوجه رسالة لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات للنادي الأهلي إن رمضان صبحي تعامل بشكل خاطىء في صفقة انتقاله لبيراميدز مطالبه بتحمل رد فعل الجماهير الحمراء.

وانتقل رمضان صبحي في مطلع الموسم الحالي إلى بيراميدز قادماً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي عقب رفضه لعرض الأهلي.

وأضاف عدلي القيعي لقناة الأهلي " الفارق بين رحيل رمضان وأحمد فتحي هي خبرة الأخير وصمته تجاه غضب الجماهير من إعلانه رحيله".

ورحل أحمد فتحي لبيراميدز في بداية الموسم الحالي بعد رفضه لتجديد عقده مع الأهلي الذي انتهى مع نهاية الموسم الماضي.

وكشف القيعي " تصريحات رمضان تجاه انتقاله لنادي طموح واشارته خلال جلسة تصويره ببيراميدز افتقدت إلى الخبرة واثارت الجماهير".

وواصل " كان يمكن أن يعالج مسألة رغبته في تأمين مستقبله بصورة أفضل وطلب تجربة اللعب لبيراميدز للحصول على العرض المالي المغري، هنا كان يمكن يحتفظ بفرصة العودة مستقبلاً خاصة وهو صغير السن".

واستطرد " كنا نعد كادراً وكان يمكنه السير على خطى محمود الخطيب رئيس النادي ومش بعيد كان يبقى رئيس النادي لو خرج بصورة أفضل".

وأنهى موجهاً رسالة لرمضان " أطلب منك الهدوء وتقبل رد فعل الجماهير تجاه ما قمت به".