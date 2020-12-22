تشيلسي يستعيد توازنه في بريميرليج بسحق ويستهام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم فريق تشيلسي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه ويستهام يونايتد 3 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة عشرة.

وفي مباراة أخرى، ابتعد بيرنلي خطوة مهمة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2 /1.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المدافع البرازيلي تياجو سيلفا في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لتشيلسي في الدقيقتين 78 و80.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ويستهام عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب تيرف مور، تقدم آشلي بارنس بهدف لبيرنلي في الدقيقة 35 ثم أضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 51 وتكفل فابيو سيلفا بالهدف الوحيد لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز السادس عشر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.