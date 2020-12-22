خاص.. الزمالك يقدم التماسا لكاف بسبب عقوبة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يدرس الزمالك التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف عن مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد إلغاء مواجهتي جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (دور الـ16) بعد تخلف فريق جازيل عن الوصول إلى مصر في الموعد المحدد له، دون الانتظار لإمكانية خوض لقاء الإياب بين الفريقين.

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات لمصراوي: "ندرس التقدم بالتماس إلى كاف من أجل رفع الإيقاف عن مصطفى محمد، باعتبار النادي متضررا من انسحاب جازيل".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إيقاف مصطفى محمد لمدة مباراتين بعد اشتباكه مع حسين الشحات لاعب الأهلي، الذي تعرض لنفس العقوبة، في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال.

ويأمل مسؤولو الزمالك أن يسمح كاف بمشاركة مصطفى محمد مع انطلاق دور المجموعات، حيث تنص اللائحة على تطبيق عقوبة الإيقاف في أول مباراتين.