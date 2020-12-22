أبو تريكة وصلاح .. الأب "الروحي" والابن بين النصيحة والوصاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في عام 1970 أطلق مغني البوب الإنجليزي الشهير يوسف إسلام أحد أشهر روائعه الخالدة "الأب والابن" ، أغنية تحكي عن أب لا يفهم رغبة ابنه في الخروج لإنشاء حياة جديدة وعن ابن لا يستطيع فعلاً التعبير عن نفسه لكنه يعلم أنه حان الوقت لتقرير مصيره الخاص، يتحاور الأب مع ابنه محاولا ثنيه عن المضي في طريقه ويتفّهم رغبته ولكنه يحذره من أنه لا زال شابا وأنه قد يندم مستقبلا، بينما يرد الابن قائلا أن القصة القديمة ذاتها تتكرر، وتكرر مرة أخرى بعد مضى 50 عاماً بين محمد أبو تريكة ومحمد صلاح .

الحكاية تجسد علاقة صداقة بين أب روحي وابن تفوق على الأب، علاقة بدأت منذ 8 أعوام، توطدت في الأمتار الأخيرة لاعتزال أبو تريكة الأب الروحي وبزوغ نجم الابن صلاح، وصلت لذروتها أمس بعد انتفاض الماجيكو للدفاع عن الملك في أدق اللحظات التي يعشيها الأخير في ليفربول.

البداية

العلاقة بين أبو تريكة القائد ونجم منتخب مصر بدأت من منتخب مصر الأول ثم استمرت مع الأوليمبي وانتهت بين "زملاء الملعب" مع الخسارة الكارثية للفراعنة من غانا 1-6 فى تصفيات كأس العالم 2014.

وكشف صلاح عن بداية علاقته مع تريكة في حديث سابق مع قناة بي إن سبورتس قائلاً : "علاقتي بأبو تريكة بدأت منذ تصعيدي إلى المنتخب الأول، زاملته لمدة سنتين أو ثلاثة، وكنت أحرص دائما كلاعب ناشئ وقتها على محاولة الاستفادة منه ومنذ هذا الوقت ونحن على تواصل وعلاقة جيدة للغاية".

رقم 22

ولم يكن غريباً أن يختار صلاح الذي خرج من المقاولون العرب لبازل السويسري أن يرتدي رقم 22، رقم أبو تريكة الشهير، الذي ارتداءه في وجوده مع منتخب مصر، مو أراد أن يسير على درب ملهمه ويكمل مسيرته التي رأى انها كان يمكن أن تستمر سنوات على الأقل :"مستواه يدي سنتين تلاتة كمان يفضل فيهم في القمة في مصر، أنا مش عايز أبقى بجامل أبو تريكة، بس الناس كلها عارفة أنا علاقتي بيه كويسة لأقصى درجة لأنه بيفدني".

القدوة

لم يفوت صلاح أى فرصة على التأكيد دوماً على احترامه لتاريخ أبو تريكة مهما واجه الأخير، في 2014 وخلال لقاء مع قناة "إم بي سي" قال مو :" في لاعيبة في مصر مش هتتكرر، أو أنا لعبت معاهم ومش هيتكرروا أولهم محمد أبو تريكة".

في 2017 ذهب تريكة إلى لندن لتهنئة صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2017 المقدمة من الإذاعة البريطانية ليقول الملك "أبو تريكة حبيبي، الناس كلها عارفة إن علاقتنا ببعض كويسة من زمان" ليقاطعه تريكة بالدعاء له بالتوفيق والحفظ من شر الإصابات.

وكرر صلاح مرة ثالثة اشادته بقدوته وهذه المرة في المؤتمر الصحفى لجائزة أفضل لاعب بإفريقيا 2018، التي حصل عليها الملك، أبو تريكة كان يجلس في الصفوف والصحفية يشيد بصلاح وبزوغ نجمه ليصبح سفيرا للكرة المصرية ليقاطعه نجم ليفربول :" النجم هو من يجلس بجانبك، محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور في الكرة المصرية".

الصديق

العلاقة تتخطى فكرة زمالة الملعب، تمتد لعلاقة وطيدة ونصائح، ربما يشعر تركية بالأبن صلاح ويرى فيها امتداد لمشواره الذي لم يتخط حدود مصر ، حقيقة كشف عنها الملك المصري والملك المصري نفسه.

وقال صلاح، في جزء من لقائه مع برنامج "Allo beIN" : "أنا من نوعية الأشخاص الذين يوجهون الأسئلة دائما حتى لو كانت كثيرة أو مملة للبعض،و أبو تريكة كان يرد دائما على أسئلتي منذ تصعيدي للمنتخب ويرحب بأنني أريد أن أتعلم".

وأتم: "منذ ذلك الوقت تربطني معه علاقة جيدة للغاية، ويحرص دائما على التواصل معي في كل مناسبة وكان اول من من هنأني بعيد ميلادي الأخير، كما هنأني على التتويج ببريميرليج مؤخرا".

غضب ونصيحة

انتفض أبو تريكة ضد راموس بعد إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وبدا الماجيكو الذي كان يعرف بهدوءه وتوازنه في التصريحات أكثر حدة تجاه كل ما يمس صلاح .

وانتقد تريكة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في التعامل مع النجم المصري وفيما يخص أزمة شارة القيادة وقال :" "محمد صلاح نجم ليفربول الأول ولا يستطيع أحد أن ينكر الأمر، يجب أن تتم معاملته بشكل أفضل، هو الأحق والأجدر بهذه الشارة، يجب على النادي أن يعطي صلاح حقه، يجب التعامل معه بشكلٍ أفضل، هي أشياء تبدو بسيطة لكنها مهمة للاعب وليس بها أي عيب".

وعلى طريقة يوسف اسلام في أغنية "الأب والابن" يوسف إسلام وجه تريكة نصحيته لصلاح وكأنه يحاول ثنيه عن المضي في طريقه من الندم مستقبلا بعد غموض مستقبله مع ليفربول :""صلاح في ناد كبير، والمشروع جيد بعكس باقي الفرق في أوروبا، يحتاج بعض الهدوء في التفكير، كلوب عليه أن يُدرك الأمر سريعًا ويُحسن التعامل مع صلاح من أجل انهاء مشاكله واستخراج أفضل ما لديه".

صمت وتوضيح

الطلقات التي أطلقها تريكة تجاه إدارة ليفربول تناقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية وسط صمت من صلاح ومحاميه رامي عباس ليمنحان موافقة ضمنية على ما قاله الماجيكو في حين واجه الأخير انتقادات للتحدث بهذه الصورة والحدة على لسان نجم ليفربول.

الجدل الذي صنعه تريكة جعله يتدخل مرة أخرى ليوضح :"لست وصيًا على صلاح، هو قادر على إدارة موقفه، وهو ذكي ولا يحتاج إلى توجيه مني أو من غيري فهو ليس طفل حتى أمسكه من يده."