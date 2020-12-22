مصدر بالزمالك لمصراوي: تلقينا إخطارًا من كاف بتأهلنا لمجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، تلقى إدارة القلعة البيضاء إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن التأهل جاء بعد تخلف فريق جازيل التشادي عن الوصول إلى مصر في الموعد المحدد له.

وشدد المصدر، أن الإخطار جاء ليعلن تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، بدون الانتظار لإمكانية خوض لقاء الإياب بين الفريقين.

وكان من المقرر أن يصل جازيل التشادي إلى مصر اليوم، الإثنين، لخوض مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في القاهرة.