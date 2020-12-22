رسميًا.. ربيع ياسين يتقدم باستقالته من تدريب منتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن ربيع ياسين استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، مشيرا إلى أنه سيكشف كل الحقائق التي حدثت بالأدلة والمستندات خلال بطولة شمال أفريقيا بتونس.

وتقدم ياسين باستقالة مكتوبة من تدريب منتخب الشباب، جاء نصها كالتالي:

يتقدم الكابتن ربيع يس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب باعتذاره عن عدم التواجد في العمل في المرحلة المقبلة في المنتخبات الوطنية، بعد الأحداث التي لحقت به وبمنتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقي 2021.

ويؤكد الكابتن ربيع يس أنه سيكشف خلال الفترة المقبلة كل الحقائق التي حدثت في الفترة الأخيرة بالأدلة والمستندات التي أدت لحرمان منتخب الشباب من فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية وخسارة التأهل لكأس العالم.

وفي النهاية، يتقدم الكابتن ربيع يس بخالص الشكل لكل الشرفاء الذين حرصوا على دعمه ودعم منتخب مصر للشباب في الظروف الصعبة التي مر بها، مؤكدا أنه سيظل فخورا بالعمل مع منتخبات مصر وبالإنجاز الذي حققه منتخب مصر للشباب بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2013، وكان يأمل في تكراره مع الجيل الحالي بعد بذل قصارى جهده لله والوطن خلال أكثر من عامين، لولا الظروف وعدم تضافر الجهود لتحقيق النجاح.

وكانت بعثة منتخب مصر للشباب وصلت إلى القاهرة يوم السبت الماضي عائدة من تونس، بعد إعلان انسحابها من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

وتعرض 17 لاعبًا من المنتخب إضافة إلى ربيع ياسين للإصابة بفيروس كورونا في أول أيام تواجد بعثة الفريق في تونس، وتم إلغاء مباراتية أمام ليبيا وتونس في بطولة شمال أفريقيا.