محمد عادل يكشف أسماء لاعبي المقاولون المصابين بفيروس كورونا

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب، أن الفريق لديه 6 حالات مصابة بفيروس كورونا. وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لدينا 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا وهم محمد سمير، الشيمي، داوودا، الجزيري، باسم علي، هيثم جويني". علي، هيثم جويني". وأكمل: "مسحة العربي تحولت لسلبية، كما ستعاد مسحة أبو السعود". اقرأ أيضا.. مصدر بالمقاولون العرب: النحاس سليم ونتائج مسحة الكاف اليوم اقرأ أيضا.. تأكد إصابة ٤ حالات كورونا بالمقاولون العرب قبل نتائج مسحة كاف أكد محمد عادل، المشرف على فريق المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيري مصاب بفيروس كورونا لكنه بخير. وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"لا صحة للحديث عن تدهور حالة الجزيري، تحدثنا معه وهو بخير". وأكمل : "كذلك النحاس وجميع الجهاز الفني والطبي والإداري الجميع بخير بعد إجراء المسحة اليوم وكانت سلبية".

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