المقاولون العرب في صدام قوي مع النجم الساحلي بالكونفدرالية

يستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يسعى المقاولون العرب لتقديم مباراة قوية أمام النجم الساحلي، في مواجهة صعبة بين الفريقين، ويحاول ذئاب الجبل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة الأفريقية، وستكون مباراة العودة بتونس يوم ٥ يناير من العام المقبل ٢٠٢١.

درس الجهاز الفني لفريق المقاولون

العرب المباريات الأخيرة للنجم الساحلي للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي. يعود ذئاب الجبل بعد غياب ١٥ عامًا، عن المشاركة في البطولات الأفريقية، حيث كانت آخر مشاركة في ٢٠٠٥، وأنهى المقاولون الموسم الماضي في المركز الرابع. تخطى المقاولون العرب عقبة أرتا سولار الجيبوتي بعدما تغلب عليه بنتيجة عشرة أهداف مقابل هدف، في الدور التمهيدي، ليحققالنتيجة الأكبر للأندية المصرية بمباراة واحدة، في الكونفدرالية الأفريقية، وثاني أكبر نتيجة للأندية المصرية في البطولات الأفريقية بشكل عام، بعد الأهلي الذي فاز على فريق أطلع بره بنتيجة تسعة صفر.

اظهرت المسحة الطبية للمقاولون العرب، إيجابية العينة لـ٤ لاعبين تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من اعراض بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين اخرين على ان يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.

ووصلت بعثة النجم الساحلي القاهرة يوم الأحد الماضي، وخضعت لمسحة طبية وكان النادي أعلن عن إصابة لاعبه أيرب عياد وفيليبي سيلفانو المدرب المصاب بفيروس كورونا.