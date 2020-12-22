تشكيل النجم الساحلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالكونفدرالية

يحل النجم الساحلي التونسي ضبفًا على المقاولون العرب ، مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن ذهاب الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يدرس جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الساحلي تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب، ومن المتوقع أن يدفع بـ: أيمن المثلوثي، وجدي كشريدة، صالح الحرابي، صدام
ويغيب عن الفريق علي سوما للإصابة، وعياد أيوب الذي جاءت نتيجة إيجابية من فيروس كورونا المستجد.
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