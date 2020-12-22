تصريحات مدرب مانشستر سيتي بعد قرعة دوري الابطال

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/2021 عن مواجهة حاسمة شديدة القوة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث تمت إقامة القرعة في مدينة نيون السويسرية، وعلى أثرها تحددت كل مواجهات دور الستة عشر بين الأندية الفائزة بدوري المجموعات.

صرح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أنه يرى أن مستوى لاعبي فريق مانشستر سيتي في شهر فبراير 2021 سيحدد مصير الفريق في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، وعند سؤاله عن مواجهة نادي مانشستر سيتي مع نادي جلادباخ أكد أنه يعرف الشعبية الكبيرة للفريق الألماني مونشنجلادباخ وتاريخه العريق، حيث عمل جوارديولا في ألمانيا من قبل وله خبرة في التعامل مع الأندية الألمانية.

معلومات لم تكن تعرفها عن لاعبين مانشستر حصرياً من الراعي الرسمي للفريق

كما أبدى بيب جوارديولا إعجابه بكرة القدم الجميلة التي يقدمها الفريق الألماني مونشنجلادباخ، ونوه أنه شاهد أبرز اللقطات للفريق الألماني في دور المجموعات أمام شاختار دونيتسك وإنتر ميلان، حيث قدم مباراتين رائعتين وضح فيهما المستوى العالي للفريق الألماني، وأنه لن يكون خصمًا سهلاً وستكون المباراة مليئة بالتحدي والمنافسة القوية. وأكد جوارديولا على

رغبته في أن يكون فريق مانشستر سيتي في أفضل حالاته بحلول فبراير 2012، وأكد أنه مع الفريق سيسعون بأقصى طاقتهم لتحقيق الفوز والمنافسة لأبعد مدى ممكن.

جدير بالذكر أن منذ تولي جوارديولا مسؤولية تدريب نادي مانشستر سيتي، تمكن فريقان فحسب من تسجيل أهداف أكثر من الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. ويتمتع جوارديولا بشعبية كبيرة وسط لاعبي وجماهير مانشستر سيتي، وقد صرح جوارديولا من قبل بأنه يتمنى البقاء لمدة طويلة ليضع بصمة تاريخية في مسيرته الكروية الحافلة مع نادي مانشستر سيتي، وينتظر منه عشاق نادي مانشستر سيتي الكثير هذا الموسم.

يتمتع المدرب الأسباني بيب جوارديولا بالفعل بتاريخ كروي حافل بالنجاح والبطولات مع أقوى الأندية على مستوى العالم، حيث تولى قيادة نادي برشلونة الإسبانى، ونادي بايرن ميونخ الألماني، ونادي مانشستر سيتى الإنجليزى، وحصل على العديد من البطولات بمعدل لقب لكل 22 مباراة تقريبًا، وتلقى العديد من الجوائز منها جائزة أحسن مدرب في العالم، وقد فاز

مع مانشستر سيتي في أحد المواسم بجميع الألقاب المحلية الثلاث، وهي بطولة الدوري الممتاز، وبطولة كأس الرابطة المحترفة، وبطولة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية التاريخية خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية، ويعقد الجماهير آمالاً عريضة في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

معلومات لم تكن تعرفها عن لاعبين مانشستر حصرياً من الراعي الرسمي للفريق

وقد تقرر ضمن القرعة أن يقام لقاء الذهاب بين فريقي مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ في ملعب جلادباخ يوم 24 فبراير، فيما يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتي مباراة العودة في 16 مارس 2020، وتنتظر الجماهير الإنجليزية والجماهير الألمانية وعشاق الفريقين في جميع أنحاء العالم لقاءً قويًا وحاسمًا ويعتبره العديد بمثابة نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا.

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