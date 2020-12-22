محمد رفعت مديرًا تنفيذيًا لمركز شباب الجزيرة

قرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تعيين د.محمد رفعت نائب المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، في منصب المدير التنفيذي للمركز، خلفًا للراحل سمير عبد ربه.
والمعروف أن محمد رفعت تولى منصب المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة في اتحاد الكرة لعدة سنوات، كما أنه كان مقررًا للجنة الأندية في الاتحاد.
وكان سمير عبد ربه توفي منذ أيام بعد صراع مع المرض، وسبق له أن عمل في العديد من الأندية على رأسها الأهلي والمركز الأولمبي ونادي الزهور وكذلك عدة أندية في السعودية والإمارات.
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