مدرب الجونة يعلق على فوز فريقه أمام الإسماعيلي

أكد أبو المجد مصطفى، مدرب فريق الجونة، إن الفريق استحق الفوز على الإسماعيلي. وقال أبوالمجد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد : "كنا نستحق الفوز في أول مباراتين ربنا كافأنا بالفوز اليوم". وأكمل: "كنا على ثقة بتحقيق الفوز رغم تأخرنا أمام الإسماعيلي "كنا نستحق الفوز في أول مباراتين ربنا كافأنا بالفوز اليوم". وأكمل: "كنا على ثقة بتحقيق الفوز رغم تأخرنا أمام الإسماعيليوضياع ركلة جزاء لنا". وأتم: "لعبنا بتسرع كبير في بداية المباراة ولهذا طالبنا اللاعبين بالهدوء واللعب على الأطرف، وكانوا على قدر المسئولية". وخسر النادي الاسماعيلي امام نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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