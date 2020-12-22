أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد على النحو التالي. إنبي وغزل المحلة سعيد حمزة حكم ساحة نور سعيد ومحمد السيد مساعدين ماجد محسن حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو أحمد جمال مساعد حكم فيديو طلائع الجيش ومصر المقاصة جهاد جريشة الحكم الدولي كريم مهيا وإبراهيم السوداني مساعدين محمد السعداوي حكم رابع حسام عزب حكم فيديو مصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.