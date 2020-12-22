عصام سالم: هناك اتجاه في الزمالك لزيادة راتب ساسي بعد تعديل عقده

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن هناك اتجاه لزيادة راتب لدولي التونسي فرجاني ساسي بعد تعديل عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قىتمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر".
وعن احتمالية تأجيل مباراة الاهلي: "لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".
كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفارس الأبيض
وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".
وأضاف: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو".
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