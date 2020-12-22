محمد عنتر: لم أوفق في الزمالك..وعلي ماهر يعرف إمكانياتي جيداً

عبر محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب أسوان بثلاثية نظيفة ، وعن سعادته الخاصة بأول أهدافه مع الفريق.

وأضاف عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' لم أوفق في مسيرتي مع الزمالك ، واخترت الانضمام للمصري لوجود علي ماهر على رأس الجهاز الفني للفريق ، فهو يعرف إمكانياتي جيداً منذ أن كان مدربي

بصفوف الأسيوطي.

عبر محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي عن حزنه من الهجوم الذي تعرض له من بعض صفحات السوسيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '': "تعرضت للسب والقذف من بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية ولا اريد أن أجزم أن هذه

الصفحات تنتمى لجماهير الزمالك".

وأضاف: "احب جماهير الزمالك جيدا واتمني أن انال رضا جماهير المصري فى الفترة القادمة وسأبذل قصاري جهدي مع الفريق البورسعيدي".

أكد محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي ، والزمالك السابق أن الصربي ميتشو و الفرنسي كارتيرون مدربي الزمالك السابقين أشادوا بإمكانياتي الفنية خلال فترتي مع الزمالك.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' ميتشو و كارتيرون أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهما خلال فترتي مع الزمالك وكنت ابذل مجهود خرافي فى التدريبات لكي أحصل على فرصة.