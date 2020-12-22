علاء وحيد: الإسماعيلي قرر اقالة "ريكاردو" لمنع تكرار الموسم الكارثي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي ان بعد مواجهة الجونة مجلس الإدارة أصدر قرار باقالة البرازيلي ريكاردو وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال ساعات.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الإسماعيلي فقد 7 نقاط خلال 3 مواجهات وهناك أخطاء فنية دفعت

الإدارة لاتخاذ قرار اقالة المدير الفني البرازيلي".

وأضاف: "رغبة الجماهير تلاقت مع مجلس الإدارة الذى يرغب فى إنقاذ الموقف بشكل مبكر وكان هناك تخوف من تكرار موسم كارثي".

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي ان مجلس الإدارة

تعاقد مع لاعبين على اعلى مستوي والنتائج جاءت عكس التوقع.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ريكاردو غير قادر على إدارة اللاعبين بشكل جيد خلال الثلاث مواجهات بالدوري ونريد رضاء الجماهير والبرازيلي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين".

وعن المدير الفني الجديد: "هناك اجتماع حالى لمجلس الإدارة وكل الاحتمالات واردة ونسعلن الجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال الساعات المقبلة".