دوري ابطال افريقيا | تغيب جورماهيا الكيني عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

تخلف نادي جورماهيا الكيني عن السفر إلى الجزائر لملاقاة مضيفه شباب بلوزداد غدًا الأربعاء ضمن ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المفترض أن يصل وفد جورماهيا إلى مطار العاصمة الجزائرية عصر اليوم الإثنين قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة بحسب مخطط السفر الذي كشفت عنه إدارة النادي الجزائري.

وأمس الأحد كشف توفيق قريشي، المدير الرياضي لشباب بلوزداد، أن “جورماهيا يريد نقل المباراة خارج الجزائر لذلك يتحجج بغلق المجال الجوي الجزائري“.

وأكد قريشي أن الاندية الجزائرية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستعاني مع منافسيها لهذا السبب.