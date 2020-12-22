شعبية محرز الجارفة تمنحه جائزة الأفضل في مانشستر سيتي خلال عام 2020

فاجأ النجم الجزائري، رياض محرز الجميع داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ عندما تحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق لعام 2020، في إستفتاء موجه إلى المشجعين.

وجاء محرز في المركز الأول حسب استفتاء مشجعي مانشستر سيتي، متقدمًا على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، النجم البلجيكي كيفن دي بروينه.

وأشارت صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز” البريطانية، إلى أن الشعبية الجارفة لرياض محرز وسط المشجعين، كانت وراء حسم تفوقه على نجوم الفريق الآخرين، وعلى رأسهم دي بروين، وهو ما يبرر الانتقادات اللاذعة للمدير الفني للسيتي، بيب جوارديولا بسبب تهميشه المتواصل للنجم الجزائري.

وأبرز نفس التقرير الصادر عن الصحيفة الإنجليزية، الأرقام الإيجابية لمحرز مع مانشستر سيتي خلال عام 2020، بتسجيله 11 هدفًا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة، في الوقت الذي سجل فيه دي بروين هدفين فقط، وصنع 11 آخرين.

وتأتي هذه الجائزة، بينما يعيش اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وضعية صعبة داخل مانشستر سيتي، بسبب الأسلوب الذي يتبعه جوارديولا مع النجم الجزائري من الناحية الفنية، حيث يضعه المدرب الإسباني في التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، ثم يجمده على دكة البدلاء في مواجهات أخرى، دون أن يشارك دقيقة واحدة.

يذكر أن رياض محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي، وأسهم مع الفريق في تحقيق خمسة ألقاب محلية، علمًا أنه سجل 29 هدفًا وصنع مثلها خلال 110 مباراة شارك بها في مختلف البطولات.