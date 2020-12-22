السلالة الجديدة تمنع هدف مانشستر يونايتد من السفر إلى إنجلترا لقضاء فترة أعياد الميلاد

سيضطر نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو للبقاء في ألمانيا خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس)، بسبب قيود السفر الجديدة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وأكد المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، مايكل زورك أنه لن يتم السماح للاعب بالعودة إلى ألمانيا إذا سافر لقضاء احتفالات أعياد الميلاد في إنجلترا.

حيث قامت ألمانيا بحظر استقبال رحلات الطيران القادمة من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في إنجلترا.

وارتبط سانشو بقوة بالانتقال إلى الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث سعت إدارة مانشستر يونايتد جاهدة للحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الشاب، وحاولت التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها في بوروسيا دورتموند من أجل ضمه.

لكن، لم يتمكن مانشستر يونايتد من حسم الصفقة، بسبب مطالب بوروسيا دورتموند المالية المرتفعة والتي تُقدر بحوالي 108 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الميرور البريطانية، فإن مانشستر يونايتد ما زال متمسكًا بالتعاقد مع سانشو في الميركاتو الصيفي القادم.

ولم تتأثر رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع سانشو، بتراجع مستواه خلال الموسم الجاري مع بوروسيا دورتموند، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، ثلاثة أهداف فقط خلال 17 مباراة مع أُسُود الفيستفاليا بمختلف المنافسات في الموسم الجاري.

كما توقعت الصحيفة الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد لن يقدم عرضًا لبوروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي المقبل، ومن المرجح أن ينتظر إلى الصيف القادم بعد نهاية الموسم الحالي من أجل ضم سانشو.

يذكر أن جادون سانشو انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2017 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي نظير سبعة ملايين جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع النادي الألماني حتى صيف عام 2022.