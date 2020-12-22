تشيلسي يستعيد توازنه ويهزم وست هام بثلاثية 

استعاد فريق تشيلسي توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف نظيفة في قمة لندنية أقيمت ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح المدافع البرازيلي تياغو سيلفا التسجيل للبلوز في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز تامي أبراهام هدفين متتاليين في الدقيقتين 78 و80 على التوالي.



ومثل الفوز استعادة التوازن لفريق المدرب فرانك لامبارد خاصة بعد أن تلقى الفريق خسارتين متتاليتين من إيفرتون (0-1) ومن وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.



ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الخامس متقدماً بفارق الأهداف أمام توتنهام، فيما تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.