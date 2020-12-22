الامارات | أبوناموس يرفع راية بني ياس «شامخة» أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوناموس يرفع راية بني ياس «شامخة» أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب مهاجم فريق بني ياس، الفلسطيني أحمد أبوناموس دور البديل الناجح للمباراة الثانية على التوالي، وقاد «السماوي» للتأهل للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في شباك منافسه فريق الوصل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد الشامخة في لقاء الدور ربع النهائي.

وكانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية بعد أن ظلت شباك الفريقين صامدة في وجه الهجمات المتبادلة بفضل براعة حارسي المرمى، لكن مشاركة أبوناموس في الدقيقة 60 غيرت من مجرى المباراة إذ سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 بالطريقة المارادونية ذاتها التي أحرز بها هدفه في شباك الشارقة في دوري الخليج العربي في الأسبوع الماضي.

وأظهر اللاعب الفلسطيني المقيم أنه الورقة الناجحة لفريق بني ياس، إذ كان اللاعب ذاته عوض غياب زميله البرازيلي جواو بيدرو في لقاء العروبة في لقاء دور الـ16 من المسابقة ذاتها وسجل وقتها هدفي المباراة وقاد فريقه للتأهل لربع النهائي، قبل أن ينجح في لقاء الأمس في تسجيل هدف اللقاء الوحيد الذي قاد «السماوي» لنصف النهائي الذي سيواجه فيه المتأهل من لقاء شباب الأهلي والإمارات.

وكان شوطا المباراة شهدا العديد من الهجمات الخطرة على المرميين، لكن براعة الحارس فهد الظنحاني حرمت الوصل التسجيل، بينما تألق في المقابل الحارس حميد عبدالله أمام هجمات السماوي، وناب عنه كذلك القائم الذي تصدى لتسديدة من مهاجمي بني ياس.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من جانب الضيوف من أجل معادلة النتيجة وقيادة اللقاء للأشواط الإضافية، لكن مساعي «الإمبراطور» لم تنجح في ذلك، بينما تلقى المهاجم فابيو ليما بطاقة حمراء بسبب احتجاجه على قرار حكم اللقاء.

• النجم الفلسطيني فرض نفسه الورقة الرابحة باشتراكه بديلاً وتسجيله هدفاً من مجهود فردي.

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