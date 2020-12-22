الامارات | أفضل لاعب في 2020 يشارك في مؤتمر دبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل لاعب في 2020 يشارك في مؤتمر دبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي أمس، عن مشاركة مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه المجلس يوم 27 الجاري، في فندق أرماني ببرج خليفة، وسيقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويحمل عنوان: «كرة القدم في القمة». وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يشارك فيها نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ الألماني في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وتأتي بالتزامن مع تقديمه موسماً استثنائياً، سجل خلاله 55 هدفاً، في 47 مباراة. وقاد ليفاندوفيسكي بايرن ميونيخ لإحراز خمسة ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري، والكأس الألمانية، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس السوبر الألمانية، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا، وجائزة «فيفا» لأحسن لاعب في عام 2020. وقرر مجلس دبي الرياضي تنظيم المؤتمر، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» بمنطقة «برج خليفة»، وبشكل مباشر بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، من داخل وخارج الدولة، ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة في ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حيث سيكون الحدث الأول على الإطلاق، الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين، وصنّاع القرار فيها. وأكد البيان أن «ليفاندوفيسكي سيتحدث في المؤتمر عن تجربته الشخصية في عالم كرة القدم، وكيف حافظ على أدائه المميز، واعتلاء قمة الهدافين، والفوز بالعديد من الألقاب، رغم تجاوزه عامه الـ32، كما سيكون مرشحاً قوياً للفوز بلقب جائزة «دبي غلوب سوكر» لأفضل لاعب في عام 2020، ويتنافس معه النجمان الهدافان: كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي. وأوضح البيان: «ستكون مشاركة ليفاندوفيسكي كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي فرصة، للاعبي الكرة بالإمارات والعالم، للاستفادة من حديثه عن تجربته».

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