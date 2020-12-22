الامارات | الذيد يحمّل مسؤولية تراجع نتائجه للملعب والإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يحمّل مسؤولية تراجع نتائجه للملعب والإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم الكتبي، أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية حددا أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، مشدداً على أنه سيتم العمل على دعم الفريق بحيث يعود للواجهة خلال الفترة المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا نية لتغيير المدرب في الوقت الحاضر، بل معالجة الأمور التي قادت للنتائج المتواضعة»، مضيفاً أن «المشكلة تتعلق بالإصابات البليغة التي تعرض لها عدد من اللاعبين الأساسيين والمؤثرين في الفريق، والذين نرى أنهم أثروا بشكل قوي على عطاء الفريق، إضافة إلى عدم الاستفادة من بعض اللاعبين بالشكل الذي كان مرجواً منهم، لسبب الإصابات ولعدم تأقلمهم مع الفريق».

وتابع: «سيتم الاستعانة بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتعزيز الفريق بلاعبين آخرين لسد شاغر المصابين، ومتفائلون بالمباريات المقبلة».

وأضاف: «من الأسباب الأساسية لتراجع النتائج هي عدم امتلاك الفريق ملعباً يتدرب عليه بسبب أعمال الصيانة الجارية حالياً، وهو الأمر الذي أفقده الاستقرار التدريبي، حيث انه تدرب خلال الفترة الماضية في أربعة ملاعب بديلة لأندية أخرى، وهذه المشكلة في طريقها للحل حيث سيتم تدشين الملعب في منتصف يناير المقبل ليستفاد منه الفريق بشكل نموذجي، ونكون بذلك عالجنا الأسباب لنترقب النتائج والعطاء المميزين».

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