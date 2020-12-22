الامارات | جولة سابعة تحدد «الصدارة» في دوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سابعة تحدد «الصدارة» في دوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صراع الصدارة على الجولة السابعة في بطولة «دوري أقوياء اليد»، التي تستهل في السابعة من مساء اليوم بإقامة خمس مباريات في التوقيت ذاته، تبرز منها موقعتا العين وضيفه شباب الأهلي، والشارقة أمام مضيفه النصر.

ويسعى العين والشارقة خلال المواجهتين إلى الحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، والبقاء متشاركين في صدارة الترتيب العام، وارتقاء كل منهما إلى النقطة 18، فيما يطلب النصر فوزاً سيضمن له الارتقاء إلى النقطة 17، واستعادة المركز الأول، أما شباب الأهلي فيأمل الحفاظ على وتيرته التصاعدية في الجولات الأخيرة، والفوز في مباراته، وضمان النقطة 15، وإحياء آمالهم في تقليص الفارق عن ثلاثي الصدارة.

كما تشهد الجولة استضافة الوصل لمنافسه مليحة، في مباراة يدخلها الضيوف بشعار الدفاع عن مركزهم الرابع، والارتقاء إلى النقطة 16، على أن يطلبها الإمبراطور بطموح الفوز، وخطف النقطة 15 التي تضمن له التقدم خطوة إضافية على سلم الترتيب.

وتستكمل المباريات بحلول الجزيرة، سابع الترتيب العام برصيد التسع نقاط، ضيفاً على دبا الحصن ثامن الترتيب برصيد ثماني نقاط، قبل أن يسدل الستار بلقاء الهروب من القاع، الذي يجمع صاحب الضيافة بني ياس مع جاره الوحدة.

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