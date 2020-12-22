الامارات | الرمادي يحدد مع إدارة عجمان احتياجات الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يحدد مع إدارة عجمان احتياجات الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، بصدد عقد اجتماع مع شركة كرة القدم في النادي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد الصفقات التي قد يحتاج إليها البرتقالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكد مدير الفريق، محمد حسين، أنه «ليس لديه أي معلومات مؤكدة عن قدوم لاعبين جدد النادي من عدمه، وأن هذا الأمر سيبقى من الأمور التي تخص المدرب مع شركة كرة القدم في النادي». وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «تركيزنا، الآن، منصبٌّ على مباريات كأس رئيس الدولة، وتجاوز النتائج السلبية لنا في دوري الخليج العربي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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