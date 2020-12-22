الامارات | النصر وعجمان يبحثان عن تضميد الجراح

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وعجمان يبحثان عن تضميد الجراح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر عند الساعة 19:45 من مساء اليوم، عجمان، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى تضميد جراحهما ببطولة الدوري، بعد أن تعرضا للخسارة في الجولة الماضية على أرضهما، حيث خسر النصر أمام العين، بينما خسر عجمان أمام خورفكان، وتأزم موقفه في الدوري بعدما ظل في المركز قبل الأخير.

وكان الفريقان قد تقابلا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة للنصر، بعد عناد كبير من عجمان الذي ظل صامداً 56 دقيقة أمام العميد الذي أنهى المباراة مستحوذاً على الكرة بنسبة 78.3% مقابل 21.7% لعجمان.

وخدمت قرعة المسابقة النصر الذي سيخوض هذه المرحلة على أرضه، وهي فرصة للاعبين من أجل السيطرة على المباراة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة التي يتطلع الفريق للتتويج بها، وإعادة اللقب الذي حصل عليه عام 2015، وفي المقابل نجح عجمان في إقصاء العين من استاد هزاع بن زايد بالدور الـ16.

وأكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن لاعبيه نسوا ما حدث في مباراة العين والتعرض للخسارة الأولى في استاد آل مكتوم، وهو ما يعطي الأفضلية النظرية للعميد نظراً إلى فارق الإمكانات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news