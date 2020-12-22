الامارات | أصحاب الأرقام المميزة لم يخدموا فرقهم في الجولة 10

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الأرقام المميزة لم يخدموا فرقهم في الجولة 10 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتمكن اللاعبون الذين حققوا أرقاماً جيدة وتصدروا إحصاءات دوري الخليج العربي من مساعدة فرقهم خلال الجولة العاشرة أخيراً، إذ تسبب بعضهم في خسارة فريقه نتيجة أخطاء فردية غير مقصودة، لتكون النجاحات الفردية ضد مصلحة الفرق في بعض الأحيان.

ويتصدر مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي غيسوس، قائمة هدافي الدوري، بينما يتصدر زميله في الفريق نفسه، البرتغالي هيلدون راموس، صدارة صناعة الأهداف، وعلى مستوى حراسة المرمى يتصدر علي محمد الحوسني، قائمة الحراس الأكثر تصدياً للكرات، أما الأكثر مهارة فهو لاعب النصر، الهولندي كواس، كما يتصدر مهاجم الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، قائمة اللاعبين الأكثر قياماً بتمريرات مؤثرة.

وبالنظر إلى قائمة الأرقام الفردية نجد أن فرق هؤلاء اللاعبين لم تنجح في تحقيق نتائج إيجابية بالجولة العاشرة، حيث لم ينجح هداف الدوري البرازيلي غيسوس، في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام الفجيرة بنتيجة 2-3، وهي الحال نفسها للاعب شباب الأهلي البرتغالي راموس، وفي النصر لم يستغل الهولندي كواس، مهاراته في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام العين رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الزعيم.

أما حارس عجمان المتميز علي الحوسني، الأكثر تصدياً للكرات في الدوري فتسبب في الهدف الأول الذي دخل مرماه بمباراة خورفكان، من تسديدة كان بإمكانه التعامل معها بشكل أفضل من ذلك، رغم ما يقدمه اللاعب من مستوى رائع، أما أحد أفضل لاعبي دورينا إن لم يكن الأفضل البرازيلي إيغور، الأكثر قياماً بالتمريرات المؤثرة فلم ينقذ فريقه الشارقة من الخسارة الأولى أمام بني ياس، ليتشارك الصدارة أول مرة هذا الموسم مع فريق الجزيرة بالرصيد نفسه ويشعل صدارة الدوري.

أرقام الجزيرة

- الأهداف 26.

- الأهداف المستقبلة 9.

- التمريرات 5641.

- دقة التمرير 87.71%.

- تمريرات طويلة 456.

- شباك نظيفة 4.

- أهداف من خارج منطقة الجزاء 7.

الأرقام تنصف الجزيرة.. يستحق الصدارة

تصدر الجزيرة قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف برصيد 26 هدفاً، كما أنه أقل فريق يستقبل أهدافاً في الدوري إذ تلقى تسعة أهداف فقط. كما يتصدر الجزيرة الفرق الأكثر تمريراً بعدد 5641 تمريرة دقيقة بنسبة وصلت إلى 87.71٪، لكن الجزيرة يأتي في مؤخرة فرق الدوري والمركز الـ في القيام بتمريرات طويلة، وهو ما يعني عدم اعتماده على التشتيت حيث قام بـ456 تمريرة طولية فقط في 10 جولات بالدوري حتى الآن.

ويأتي الجزيرة في المركز الثاني بالخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات، خلف النصر الذي أنهى خمس مباريات دون تلقي أي أهداف، لكنه ارتكب في المباراة الماضية أخطاء فردية في التمركز تسببت في خسارته أمام العين.

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